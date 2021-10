Cpl dona un furgone alla Protezione civile di Concordia

CONCORDIA- Importante donazione da perte di CPL Concordia, cooperativa leader nel settore energetico,al Gruppo comunale volontari di Protezione Civile.

Nei giorni scorsi CPL Concordia ha consegnato ai volontari concordiesi un furgone, già in uso alla cooperativa, a sostegno dell’attività del gruppo locale.

Si tratta di un mezzo utile per gli interventi da parte della Protezione civile che va ad integrare la dotazione di attrezzature al servizio dei volontari.

La Protezione civile di Concordia ringrazia per questa utilissima donazione e per la sensibilità e l’attenzione che, non da oggi, CPL Concordia esprime nei confronti del Gruppo concordiese.

Il sindaco Luca Prandini ha voluto ringraziare personalmente CPL Concordia per questa donazione che supporta lo straordinario e impagabile lavoro che i volontari di Protezione civile svolgono per garantire la sicurezza di tutti i concordiesi e che con la stagione autunno-invernale diviene ancora più prezioso per l’attività di vigilanza del fiume Secchia che i volontari garantiscono.