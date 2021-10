“Digital Humanities e Digital Communication”: il ciclo di seminari di Unimore

MODENA- Nell’ambito del Progetto di Eccellenza del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali si è inaugurato il nuovo Ciclo di seminari Digital Humanities and Digital Communication, coordinato dalla professoressa Marina Bondi.

Sono molti gli ambiti scientifici e didattici affrontati: dalla riflessione storica e teorica sugli oggetti digitali, alla loro funzione nell’informazione, della comunicazione in campo storico, letterario e artistico, alla ricerca sulle narrazioni e le forme dialogiche di comunicazione, attraverso la mappatura delle fonti (storiche, letterarie, artistiche).

Una particolare attenzione è rivolta alla sperimentazione di strumenti digitali per la ricerca, la formazione e la disseminazione dei saperi e delle idee.

“‘Il ciclo di seminari – afferma la professoressa Marina Bondi di Unimore- è rivolto alle studentesse e agli studenti Unimore in occasione della ripartenza e intende offrire un approfondimento sulle Digital Humanities e Digital Communication molto articolato e interdisciplinare in ambito umanistico e prevede 12 seminari e due laboratori “hands on”.

Le prime conferenze hanno visto la partecipazione della professoressa Carlotta Paltrinieri (‘Historic Environment Scotland/UK Arts and Humanities Research Council a Edimburgo) in dialogo con la professoressa Elena Fumagalli, del professore Marcello Ravveduto (Università di Salerno), in dialogo con il professore Lorenzo Bertucelli, della professoressa Cecilia Wadensjo (Stockholm) in dialogo con la professoressa Laura Gavioli, del dottor Stefano Bazzaco (Università di Verona) in dialogo con la professoressa Daniela Capra.

I prossimi incontri sono dedicati alla testualità e in particolare:

Lunedì 25 Ottobre i proffessori Anna Bognolo e Stefano Neri (Università degli studi di Verona): Romanzi cavallereschi spagnoli in Italia (A.Bognolo: Presentazione, tra Roma e Venezia – S.Neri: Un fenomeno europeo). Coordina la profesoressa Daniela Capra

Martedì 2 novembre il professore Matteo Fuoli (Birmingham, UK): Analyzing Corporate Discourse using Corpus and Experimental methods, Coordina la professoressa Marina Bondi

Lunedì 8 novembre Aleksandar Trkljia (Innsbruck), Corpus Linguistics and the study of language and law: the case of EU law. Coordina la professoressa Marina Bondi

Lunedì 22 novembre la professoressa Gareth Walker (Sheffield, UK) Praat e l’analisi prosodica. Coordina la professoressa Piera Margutti.

Sono previsti due incontri, sulle riproduzioni di testi a stampa in formato digitale (da Google Books alle collezioni digitali delle grandi biblioteche) e sugli archivi digital in rete con la professoressa Elisabetta Menetti di Unimore, Giulio Blasi, amministratore delegato di Horizons Unlimited, società che gestisce il servizio MLOL, e la profesoressa Paola Italia dell’Università di Bologna:

Lunedì 15 novembre vedrà Giulio Blasi affrontare il tema “E-lending e biblioteche digitali: lo stato dell’arte in Italia e nel mondo”, mentre lunedì 29 novembre vedrà Paola Italia approfondire la “Filologia e edizioni digitali: la rivoluzione in corso nell’editoria”.

Il ciclo si conclude a dicembre (13 e 15 dicembre) con il professore Niccolò Tempini (University of Exeter): Data self-reporting and online communities: some reflections on evidence and data practices on the Internet.Coordina il professore Claudio Baraldi e la professoressa Rachele Raus (Università degli Studi di Torino) L’utilisation des corpus pour l’entraînement des algorithmes d’IA: quelques réflexions sur les aspects linguistiques. Coordina la professoressa Chiara Preite.

Gli appuntamenti si terranno presso l’Aula B.3.1 del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali (Largo Sant’Eufemia, 19) a Modena e anche a distanza nell’Aula virtuale di teams alle ore 17.30: ttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a07KBpKq_hIubcybJ7QNJkmrUA2oZGmKidkdNlTZvHYE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d0d82816-a6f6-40b0-aa67-8632aa253c4c&tenantId=e787b025-3fc6-4802-874a-9c988768f892 Codice per aggiungersi al Team: d45ipo6