Evade dai domiciliari e rapina un negozio di Finale Emilia: condannato

FINALE EMILIA- Nella mattinata di lunedì 4 ottobre i carabinieri della compagnia di Carpi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere- emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena su richiesta della Procura- nei confronti di un uomo residente nella provincia di Ferrara. L’uomo è stato indagato per rapina aggravata, porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere ed evasione.

Il provvedimento cautelare è stato emesso al termine di un’articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura e condotta dai carabinieri della compagnia di Carpi, attraverso l’acquisizione di testimonianze e riscontri dattiloscopici su alcune impronte digitali repertate nel corso dei sopralluoghi effettuati dai militari. Della comparazione dei reparti si sono occupati i militari del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma. L’indagato, all’epoca dei fatti agli arresti domiciliari, è gravemente indiziato di essere evaso- il 30 luglio 2021- dal luogo di detenzione domiciliare per raggiungere un negozio di Finale Emilia dove, impugnando un cutter, avrebbe minacciato la titolare, facendosi consegnare l’incasso di 300 euro. L’ordinanza cautelare in carcere è stata notificata all’uomo presso la Casa Circondariale di Ferrara dove, nel frattempo, era stato recluso per altra causa.

