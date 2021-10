Finale Emilia, per Sandro Palazzi una sconfitta amara: “Sono stati i cinque anni più belli della mia vita”

FINALE- Dopo la batosta elettorale l’ex sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, torna alla sua vita pre mandato e alla ceramica Panaria per riprendersi il suo incarico di tecnico informatico.

Ma la delusione è tanta, non solo per la sconfitta ma anche per il “linciaggio social” a cui l’ex sindaco sente di essere stato sottoposto negli ultimi giorni.

“Si è andati oltre la competizione elettorale – ha spiegato il centrodestra alla Gazzetta – attaccando la persona e non più l’avversario politico, che ha comunque dedicato cinque anni della propria vita al paese”.

Amareggiato ma riconoscente per i cinque anni del mandato e per l’impegno dei sostenitori durante la campagna elettorale, l’ex sindaco Palazzi ha rilasciato- giovedì 21 ottobre- una dichiarazione carica di nostalgia e gratitudine:

“Sono stati i cinque anni più belli della mia vita, ho potuto lavorare con abnegazione e umiltà per la nostra comunità che amo. Vorrei ringraziare tutti i cittadini che hanno creduto ancora in me e hanno deciso di confermarmi fiducia- ha scritto Palazzi- Ringrazio i miei collaboratori e i dipendenti con cui ho lavorato alacremente per questi cinque anni. Gli assessori, i consiglieri che mi hanno accompagnato e tutti coloro che hanno messo a disposizione il proprio tempo per sostenermi durante questa campagna elettorale”.

“Questi sono giorni di grande amarezza. Sono molto dispiaciuto di non poter proseguire il lavoro fatto fino ad oggi, ma sono fiducioso che i cantieri presto verranno aperti e Finale tornerà a risplendere”.

“Faccio un grosso in bocca al lupo al nuovo sindaco Claudio Poletti e auguro buon lavoro a lui, alla sua Giunta e a tutti i dipendenti comunali– ha concluso- Nella speranza che si possa vivere come una vera comunità”.

