Finale Emilia, Silvestri (Pd): “Avanti con Poletti per ricostruire e ricucire la comunità”

FINALE EMILIA- Il coordinatore del Pd Bassa modenese Simone Silvestri è intervenuto sulla tornata elettorale di Finale Emilia: ““A Finale e Massa i cittadini hanno bocciato sonoramente il sindaco uscente Palazzi. Con Poletti porteremo avanti il paziente lavoro per ricostruire e ricucire la comunità”.

Ecco la nota:

“I risultati di Finale Emilia sono davanti agli occhi di tutti. I numeri sono evidenti. I cittadini hanno espresso un giudizio estremamente negativo sull’operato del sindaco uscente Palazzi e della sua Amministrazione. Il centrodestra non ha saputo ascoltare le persone e Salvini, e i simboli di Lega e Fratelli d’Italia, non sono serviti. Non si amministra una comunità dando per cinque anni colpe a quelli che hanno governato precedentemente. I candidati Pincelli e Veronesi hanno conseguito due buoni risultati e facciamo loro i complimenti.

Il centrosinistra a Finale e Massa finalese ha lavorato fin dall’inizio per un’alleanza che fosse la più larga possibile. La comunità e il suo futuro sono davanti a tutto. La situazione è complessa e difficile, c’è bisogno dell’impegno di tutti per ripartire con forza e prospettiva. Il lavoro sui temi del programma aveva dato buoni frutti e quindi siamo fiduciosi della capacità e delle possibilità di Poletti e di tutti i candidati di riuscire a parlare e rafforzare ancora più rapporti. Sono stati in mezzo alle persone per settimane, hanno discusso con associazioni, imprese e professionisti.

Ci sono tutte le basi per ricostruire un tessuto sociale che ha perso fiducia, come dimostrato dalla scarsa affluenza alle urne”.