Il neo sindaco di Finale Emilia Marco Poletti: “Saremo all’altezza della fiducia affidataci”

“Saremo all’altezza della fiducia affidataci”. Così il neo sindaco di Finale Emilia Marco Poletti: commenta a caldo la sua schiacciante vittoria al ballottaggio, che ha chiusa la parentesi leghista del sindaco Sandro Palazzi: ha ottenuto il 62,16 % dei voti con il 37, 84% dell’avversario.

Dopo 5 anni il Pd torna al governo con le 4 liste che hanno sostenuto la corsa di Poletti, senza nessuna alleanza nè coi Cinque Stelle, nè con la sinistra o la lista di centro di Benedetta Pincelli.

A pochi minuti dall’esito delle urne, tra le ovazioni dei suoi sostenitori ha detto:

“Questa vittoria è una vittoria di tutti noi. Ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia. Le percentuali così alte ci fanno capire che abbiamo una grossa responsabilità da domani perchè le persone hanno riposto fiducia su di noi e noi, insieme, la dobbiamo ricambiare. Io come più volte ho detto in campagna elettorale non ho dubbi che saremo all’latezza della situazione, siamo una squadra vincente, siamo all’altezza della situazione e abbiamo tutte le competenze per governare bene”.