La giovane investita sulla Canaletto è fuori pericolo

SAN MATTEO- Anna, la giovane investita lo scorso 6 ottobre sulla Canaletto nord, è fortunatamente fuori pericolo. Dopo ore di attesa e grande preoccupazione, è stato il padre della giovane- Lorenzo Canali- a dare la buona notizia sui social: “Finalmente possiamo condividere la notizia che sognavamo: Anna è fuori pericolo”.

La giovane è ancora fasciata e bendata ovunque- spiega il padre- ma non ci sono fratture e l’ultima tac ha confermato che non avrà nessun danno permanente.

“La telecamera di un sistema di allarme ha ripreso l’incidente in modo chiarissimo- spiega Canali concludendo il post con un importante monito: “Andiamo tutti più piano in auto, per cortesia”.

Anche Eugenia Bergamaschi, mamma della giovane ed ex presidentessa di Confagricoltura, ha lanciato un appello video su una tv locale: “Mia figlia è stata miracolata- ha dichiarato- ma su questo tratto della Canaletto bisogna intervenire”.

