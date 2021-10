Marino Golinelli compie 101 anni: tanti auguri all’imprenditore filantropo di San Felice

Marino Golinelli compie 101 anni: tanti auguri all’imprenditore filantropo di San Felice sul Panaro. “Ai giovani l’augurio è di trovare in sogno in cui credere e al quale dedicare la propria esistenza”, afferma lui in un video augurale pubblicato dalla Fondazione che porta il suo nome.

Golinelli è fondatore dell’azienda Alfa Farmaceutici, poi Alfa Wassermann, poi Alfasigma, è Cavaliere del lavoro e plurilaureato Honoris Causa.

Dopo aver ospitato alcuni premi Nobel per le “Letture Schiapparelli” nei primi anni ottanta e nei primi di gennaio 1988 creò a Bologna la Fondazione Golinelli che si occupa di educazione, formazione e cultura con l’intento di aiutare la crescita professionale, la ricerca creativa e la capacità imprenditoriale dei giovani.[4] Come sede della fondazione e delle sue attività, nel 3 ottobre 2015 inaugurò a Bologna l’Opificio Golinelli, una cittadella di 9.000 m² creata per fornire ai giovani dai 18 mesi ai 35 anni strumenti per la conoscenza e la cultura con un suo investimento filantropico di decine di milioni di euro.

Così si è raccontato in una recente intervista:

A 19 anni mi pronosticarono che sarei morto, avevo la tubercolosi. Invece ce l’ho fatta e sono ancora qui. Ho sempre cercato di capire cos’è la vita. Lo slogan che uso è “vivere la vita”. Vivere vuole dire avere il sangue che scorre, il cuore che pulsa, i polmoni che respirano, ma la vita è più complessa, è fatta di amori, relazioni, timori, paure, fallimenti. Da chimico ho deciso allora di investire sui prodotti per guarire i malati.

E ancora:

Vengo da una famiglia contadina di San Felice sul Panaro, i miei raccoglievano il latte e le uova, vivevo in mezzo alle mucche. Chi ha avuto fortuna come me – ho avuto anche un po’ di merito, così come i miei collaboratori – desidera ridare alla società una parte di quella fortuna.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017