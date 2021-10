Medolla, inaugurato il nuovo centro antiviolenza della Bassa

MEDOLLA – E’ stato inaugurato nella giornata odierna, sabato 2 ottobre, il centro antiviolenza di Medolla, che servirà tutti i comuni dell’Area Nord. Il centro, che è già operativo da qualche mese ed è situato in via Milano, è stato pensato per attuare azioni di protezione, sostegno e consulenza alle donne dei comuni della Bassa modenese, nell’ambito di un potenziamento degli interventi di accoglienza e di sostegno per le donne. Presenti alla cerimonia di inaugurazione, tra gli altri, il sindaco di Medolla Alberto Calciolari, recentemente eletto presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman), e Monja Zaniboni, sindaca di Camposanto e assessora alle Pari opportunità Ucman. Durante la cerimonia, letture a cura della compagnia teatrale “La Zattera” di Concordia, estratte dallo spettacolo “Ferite a morte”. Di seguito, alcune immagini dell’inaugurazione:

