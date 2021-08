Medolla, è operativo il nuovo centro antiviolenza della Bassa

MEDOLLA – E’ già operativo dal mese di luglio, anche se l’inaugurazione avverrà fine estate, il nuovo centro antiviolenza della Bassa, ubicato a Medolla. Il Centro è stato pensato per attuare azioni di protezione, sostegno e consulenza alle donne dei comuni dell’Area Nord. Il centro antiviolenza, che per la gestione del servizio si basa sul lavoro di volontari (al momento 8, ma altri stanno seguendo il percorso formativo), è aperto ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Per contattare il centro antiviolenza si può telefonare al numero 370 3068286, oppure inviare una mail all’indirizzo sportelloascolto2020@libero.it.

