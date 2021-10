Musica e spettacoli in piazza per la tradizionale “Fiera di San Martino” a Bomporto

BOMPORTO- Tra le manifestazioni ricorrenti del Comune di Bomporto, la tradizionale “Fiera di San Martino è un momento molto importante per la comunità bomportese e rappresenta- da sempre- un forte richiamo per i cittadini dei Comuni modenesi: come dimostra la forte presenza all’iniziativa registrata negli ultimi anni prima dell’emergenza sanitaria.

Proprio a causa della diffusione del virus Covid-19, gli eventi culturali annuali hanno subito forti ridimensionamenti, tanto che sono state annullate gran parte delle manifestazioni ricorrenti organizzate dal Comune di Bomporto e dalle principali associazioni di Volontariato del territorio.

L’attuale situazione della pandemia- e della normativa che regolamenta le manifestazioni culturali- permette oggi di procedere con l’attività programmatoria della “Fiera di San Martino”, prevista per il prossimo novembre.

La Giunta comunale ha perciò approvato l’organizzazione della Fiera, le linee di indirizzo e la definizione dei principali obiettivi.

La Fiera di San Martino si svolgerà dal 6 al 14 novembre e, per l’occasione, il Comune di Bomporto ha previsto la realizzazione di proposte culturali, artistiche e musicali in grado di attirare i cittadini bomportesi e promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali. Ma anche di fungere da attrazione per il turismo locale, incentivando tra le altre cose il fenomeno dell’eno- turismo.

L’iter organizzativo ha visto la collaborazione e la co-progettazione con Enti locali, associazioni nazionali e del territorio, organizzazioni e soggetti privati. La somma che l’Amministrazione comunale ha stanziato per l’evento è di 60mila euro.

Tra le tante proposte pervenute al Comune, e dopo un’attenta valutazione dei vari programmi, la Giunta bomportese ha scelto sette proposte culturali, cinque teatrali e una didattico-culturale.

Le attività animeranno le vie e la piazza di Bomporto, con spettacoli legati alla cultura e alla tradizione del territorio.

