Professionista picchiato dal branco: denunciati tre giovani di San Felice

SAN FELICE- Prima gli insulti, poi il violento pestaggio con calci e pugni. La vittima un dirigente Cna ferrarese di 34 anni, Fracesco Cavallini. Il branco un gruppo di otto giovani, tutti tra i 21 e i 23 anni, dei quali tre residenti a San Felice.

Il violento episodio si è verificato la notte del 19 settembre, intorno alle due, a Ferrara: Cavallini aveva trascorso la serata in centro e stava facendo rientro a casa quando è stato improvvisamente accerchiato dal gruppo che prima gli ha urlato contro (“Infame hai chiamato gli sbirri”, lo avrebbero accusto) e poi giù con calci e pugni.

La “colpa” di Cavallini, secondo il branco, era quella di aver allertato la polizia per un precedente intervento avvenuto un’ora prima in città, in un pub in via Savonarola, per una lite che aveva coinvolto una decina di persone, tra cui due ragazzi del branco.

Un evidente scambio di persona: perché Cavallini, in quel momento, era da tutt’altra parte.

Dopo settimane di indagini la polizia di Stato, grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza e le dichiarazioni dei testimoni, è finalmente riuscita a risalire ai giovani e per i tre di San Felice è scattata la denuncia per lesioni, aggravate dall’averle causate in branco.

Oltre alle denunce il questore ha applicato ai tre giovani il Foglio di via perché considerati socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.

