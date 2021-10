Rinascimento digitale in Accademia militare. La manifattura alla prova della sfida tecnologica

MODENA- Il Rinascimento è stato il trionfo dell’intelligenza e della creatività dell’uomo, in reazione ai secoli difficili del Medioevo. Oggi, di nuovo, l’umanità intera è chiamata a reagire per migliorare la sua condizione, in modo sostenibile e lungimirante. Quali tecnologie e quali intelligenze ci aiuteranno a farlo?

Per dare risposta a questo interrogativo denso di implicazioni arriva a Modena, nella prestigiosa cornice dell’Accademia militare, “Rinascimento digitale: quale intelligenza per la ripresa?”, evento di cui è capofila Confindustria Emilia e organizzato in collaborazione con numerose associazioni confindustriali di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto.

L’obiettivo? Esaminare l’impatto dell’attuale rivoluzione digitale sulla società e sull’uomo, con l’intento di rimettere l’uomo al centro della tecnologia, con una particolare attenzione alla sostenibilità.

La prima edizione si è svolta a Vicenza a luglio 2019, la seconda edizione si sarebbe dovuta svolgere nel mese di giugno 2020, ed è stata rinviata a causa della pandemia. Oggi, finalmente, tutto è pronto per la terza edizione che si svolgerà mercoledì 6 ottobre 2021, con inizio alle 16.30.

L’incontro si svolgerà presso l’Accademia militare di Modena (piazza Roma 15).

Saranno presenti Alberto Sangiovanni Vincentelli, professore della University of California, Federico Faggin, presidente di Federico and Elvia Faggin Foundation, Marko Bertogna, professore di Unimore e direttore di HiPeRT Lab, Marta Bertolaso, professoressa di Filosofia della Scienza e Sviluppo Umano presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma. A Edoardo Antonio D’Elia, docente di Business Communication presso Bologna Business School, toccherà il ruolo del moderatore.

La partecipazione in presenza sarà consentita solo ai possessori di green pass in corso di validità. Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming.

“Dopo la lunghissima e faticosa pausa dovuta alla pandemia, si ritorna finalmente in presenza con un evento di caratura nazionale che oltre a noi coinvolge altre importanti associazioni territoriali del sistema Confindustria- afferma Michele Bonfiglioli, presidente della filiera Servizi professionali di Confindustria Emilia- Il digitale, a maggior ragione in questa fase di nuova normalità, è il driver imprescindibile per il rilancio effettivo della nostra economia. L’augurio è che questo incontro possa essere l’inizio di una riflessione a tutto tondo sulle grandi opportunità a cui ci consegna l’era dell’intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno di guardare al futuro con fiducia e ottimismo”.