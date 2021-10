San Felice, approvata la mozione per tagliare l’Iva sugli assorbenti

SAN FELICE- E’ stata approvata all’unanimità, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di San Felice, la mozione presentata dal gruppo Insieme per San Felice sul taglio dell’Iva al 4% per gli assorbenti venduti nella farmacia comunale.

“Un importante risultato che ristabilisce giustizia ed equità, come già è stato fatto in altre realtà della provincia di Modena– hanno commentato Matteo Silvestri (Giovani democratici Bassa modenese) e Nicolò Guicciardi (segretario Partito democratico)- Ora attendiamo una misura nazionale che diventi un sostegno alle donne in un periodo di progressiva ripresa successiva alla crisi economica che le ha viste maggiormente colpite a livello nazionale”.

“Nella speranza che l’Amministrazione comunale traduca quanto prima in azioni concrete il voto del Consiglio, tale iniziativa si concretizza in una riduzione di fatto, attraverso risorse comunali, dell’Iva applicata agli assorbenti venduti nella farmacia comunale dal 22% al 4%, comportandone una riduzione del prezzo– proseguono Silvestri e Guicciardi- Registriamo positivamente il segnale di convergenza su questa proposta trasversale da parte del centro-destra, che va nella direzione opposta a quanto accaduto pochi mesi fa a Mirandola, dove la stessa iniziativa fu bocciata dall’amministrazione leghista”.

