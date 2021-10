San Felice e turismo: il Comune promuove una “vetrina” della Ciclovia e del territorio

SAN FELICE- Una preziosa guida per orientarsi a San Felice sul Panaro tra percorsi storico-artistici e ristorazione, rivolta ai ciclisti che arrivano in paese percorrendo la Ciclovia del Sole, ma anche a tutti coloro che vogliono conoscere meglio il centro della Bassa modenese.

Sul sito internet di promozione del territorio del Comune di San Felice sul Panaro “Appunti Sanfeliciani” è stato aggiunto il nuovo link “Ciclovia del Sole”- al quale si accede dalla home page- in cui sono contenuti oltre a informazioni turistiche, anche hotel, ristoranti e pizzerie, pizzerie da asporto, rosticcerie, pasticcerie e attività legate alle due ruote che si trovano in paese. Con tutte le indicazioni per raggiungerli.

Una vetrina, in continuo aggiornamento, per le attività cittadine e un’utile “bussola” per i turisti che arrivano a San Felice sul Panaro.

Da notare infine che il sito “Appunti Sanfeliciani” si è di recente arricchito di un nuovo affascinante ed evocativo percorso alla scoperta delle ville storiche cittadine.