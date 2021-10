Supermoto, Marco Malone del team FRT Racing 2 di Finale Emilia campione europeo S4

FINALE EMILIA – Nuovo successo per il team di supermoto di Finale Emilia FRT Racing 2, dopo la vittoria del campionato italiano S4 del pilota Marco Malone. Il pilota del team finalese si è, infatti, laureato anche campione europeo S4. Sabato 16 e domenica 17 ottobre si è disputato l’ultimo weekend di gare della stagione 2021, con la tappa finale di Europeo e Mondiale, in concomitanza con il Campionato Interregionale Lombardia Piemonte e Liguria, a Castelletto di Branduzzo. Nella giornata di sabato si sono disputate le qualifiche dell’Europeo S4: Marco Malone si è aggiudicato il quinto tempo a 0.361’ dal leader Kevin Vandi. Le gare di domenica sono state caratterizzate da un ritmo serrato con la presenza delle due wild card Farioli e Morosi: Malone ha chiuso gara uno in quinta posizione e gara due in sesta riuscendo ugualmente a conquistare il titolo di Campione Europeo grazie alle tre vittorie nelle precedenti manches.

Gilda Benazzi, Team Principal di FRT Racing 2, commenta così la vittoria:’’ Abbiamo portato a casa entrambi gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Questo weekend è stato molto impegnativo ma siamo riusciti ugualmente a concretizzare e a portare a casa il titolo con Marco. Ringraziamo tutti i nostri sponsor e supports per questo anno ricco di soddisfazioni. Ora non perdiamo tempo e ci mettiamo al lavoro per la stagione 2022’’.

Ottime prestazioni, per quanto riguarda il team FRT Rracing 2, anche per i piloti impegnati nel Campionato Interregionale, che si è svolto sempre sabato 16 e domenica 17 ottobre. Nella S2 Lombardia, Alessandro Lauri ha conquistato un buon terzo posto di giornata e ha concluso la stagione con un quarto posto nella classifica generale. Nella categoria S4 Lombardia, Fabiano Bartoli ha concluso con un’ottima seconda posizione nella classifica finale di Campionato, seguito al quinto posto dall’esordiente Lorenzo Surace e al settimo posto da Paolo Volpi. Ottima prestazione anche per la wild card Andrea Benvenuti nella Junior, che ha concluso la gara con un secondo posto di giornata.

