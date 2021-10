Tre cani salvati dai carabinieri: erano rimasti intrappolati in un casolare in fiamme

SAN PIETRO IN CASALE- Tre cani di razza pastore tedesco, una femmina e due cuccioli, sono stati salvati dai carabinieri dopo aver rischiato di essere divorati dalle fiamme in un incendio- nella notte di lunedì 4 ottobre- in un casolare di San Pietro in Casale.

Lo stabile, di proprietà di un 80enne pensionato del luogo, era stato concesso in locazione a un 50enne di origine marocchina. Quest’ultimo, allevatore e titolare di una società multiservizi, utilizzava il rustico anche per il deposito di materiale di vario genere. All’arrivo dei carabinieri i tre cani, insieme ad altri animali domestici, si trovavano chiusi in un recinto adiacente all’immobile interessato dall’incendio. Sono stati poi prelevati e trasportati in una struttura per animali a Calderara di Reno. Secondo quanto acclarato nell’immediatezza dei fatti, l’incendio si è sarebbe sviluppato dall’interno, ma sono ancora in fase di analisi tutti gli elementi raccolti per accertarne le cause. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno intensificato l’attività di vigilanza e prevenzione anche nelle aree di campagna e più periferiche.

