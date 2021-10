Unimore: partito il ciclo di seminari dell’Officina informatica del CRID “Dalla ricerca all’impresa”

MODENA- E’ partito martedì 19 ottobre il ciclo di seminari per l’anno accademico 2021/22 “Dalla ricerca all’impresa” dell’Officina informatica del CRID – Centro Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (www.crid.unimore.it), in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche e il Corso di Informatica giuridica di Unimore- tenuto dal professore Gianluigi Fioriglio.

Il tema dell’appuntamento inaugurale del ciclo di incontri, che si è tenuto il 19 ottobre nella Sala del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, è “La regolamentazione del dato sanitario nella ricerca e nella pratica clinica: una risorsa o un pericolo?” Dopo i saluti istituzionali del professore Alberto Tampieri, vicedirettore Dipartimento di Giurisprudenza e coordinatore del Dottorato in Scienze giuridiche di Unimore, l’introduzione è stata affidata al professore Gianluigi Fioriglio coordinatore dell’Officina informatica del CRID di Unimore, di cui è direttore il profesore Gianfrancesco Zanetti. “Questo ciclo di incontri è finalizzato a presentare e discutere alcune questioni cruciali non solo per il diritto nell’era di Internet, ma anche e soprattutto per la società nel suo complesso, in una prospettiva sia interdisciplinare sia teorico-pratica che faccia dialogare la ricerca e le imprese – commenta il professore Gianluigi Fioriglio – Gli ambiti sono diversi eppure interconnessi: privacy e protezione dei dati personali nell’ambito della sanità e della salute; comunicazione digitale e proprietà intellettuale; Big Data e trasporto pubblico; cybersecurity; e-sport. Il diritto deve essere al contempo un limite, per garantire innanzitutto il rispetto della dignità della persona, e uno stimolo, per orientare la ricerca e l’attività imprenditoriale verso il miglioramento di una società che deve prendere sul serio la sua dimensione algoritmica”. Il prossimo appuntamento del ciclo è previsto per lunedì 25 ottobre e sarà incentrato su “Le nuove frontiere della comunicazione digitale e la protezione della proprietà intellettuale”.

