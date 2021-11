Agricoltura, Castaldini (Fi): “Difendere le pere da funghi che azzerano le produzioni”

Salvare la pericoltura in regione dall’attacco di due pericolosissimi funghi, in particolare nel modenese. La Regione, “come per altro già avvenuto ad esempio per le reti antigrandine e per i sistemi antigelo” attinga ai fondi del PSR 2014- 2020, prorogati fino al 2022, “per realizzare bandi specifici per cofinanziare i trattamenti anti Maculatura Bruna e Cancro della Valsa”.

A portare il problema in commissione Politiche economiche, presieduta da Manuela Rontini, è stata con un’interrogazione Valentina Castaldini (Forza Italia) a cui ha risposto l’assessore alle Politiche agricole, Alessio Mammi. La capogruppo di Fi ha ricordato che “in provincia di Modena ci sono 20mila aziende che coltivano 50mila ettari di pere. Il rischio è che si arrivi a cambiare colture, perché i danni provocati dai due agenti patogeni sono molti gravi e in qualche caso arrivano a danneggiare il 100% del raccolto. Non è possibile utilizzare solo la lotta chimica, ma si deve agire sotto il profilo agronomico per ridurre i parassiti presenti nel suolo al fine di abbassarne la carica infettante. L’Emilia-Romagna è leader in Italia per la produzione di pere”.

L’assessore ha detto che c’è una recrudescenza delle malattie del pero che “dal 2018 al 2020 hanno provocato danni alla produzione per 85 milioni e 25 milioni all’indotto, facendo perdere 76mila giornate di lavoro. Il clima e il microclima influenzano questi attacchi. È in corso un monitoraggio e nuove tecniche di contrasto, in campo agronomico, vengono sperimentate. Non appena ci saranno dei protocolli per il controllo delle patologie si valuterà come supportare gli agricoltori”. Secondo Mammi, si vedrà come agire nella prossima programmazione della Pac 2023-2027 “oppure si valuterà l’intervento della Regione. Nel 2021 è stata derogata la produzione integrata per il 2022. Ogni finanziamento va programmato nel Psr nazionale. A ottobre, la Regione ha inviato al Ministero la proposta di delimitazione dei danni da Maculatura, autorizzando il ristoro dei danni con il regime de minimis. A breve uscirà il bando (45 giorni per presentare le domande) che conta su un budget di 70 milioni”. Inoltre, la Giunta ha stanziato 2 milioni per il “sostegno e la valorizzazione della pera, che si fonda su tre pilastri: potenziare la ricerca; costituire una sola associazione di produttori che abbia unità di intenti; impegnarsi per la commercializzazione, che vede per il 2022 un finanziamento di 1,5 milioni”.

