“Atlantide”: presentato il libro della fotografa Marzia Lodi dedicato al territorio novese

NOVI DI MODENA – Presentato sabato 20 novembre il libro della fotografa Marzia Lodi dedicato al territorio novese.

“Sono ormai diversi anni che collaboriamo con Marzia a questo progetto” spiega il sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci “Un lavoro che non ritengo puramente fotografico, perché mira non solo a ritrarre luoghi, volti e storie, ma anche a svelare l’identità di tutto il territorio comunale come un unico soggetto. Con l’ambiziosa consapevolezza che la somma delle parti, a volte, è maggiore del tutto che rappresentano”.

“Il percorso per realizzare un progetto di questo tipo è stato lungo e complesso e il valore della fotografia sociale è stata la forza che mi ha spinta a portarlo a termine” spiega la fotografa Marzia Lodi “L’obiettivo è stato salvare i volti e le testimonianze di un pezzo di mondo sul territorio in cui vivo e lasciarne un compendio alle generazioni future: per leggere la storia dell’umanità del nostro tempo. Tutto questo è stato possibile attraverso una fiduciosa collaborazione intercorsa con il sindaco Enrico Diacci e con l’Amministrazione comunale”.

“Atlantide è un libro fotografico che racconta tre paesi della bassa modenese, Novi di Modena, Rovereto sulla Secchia e Sant’Antonio in Mercadello” spiega Guido Conti per la Libreria Ticinum Editore “Dieci anni di lavoro e di ricerca, di immagini e parole per raccontare, storie, volti, personaggi ancora prima del terremoto che ha segnato questa terra nel 2012. Marzia Lodi, che ha già pubblicato due importanti libri, imponendosi come una delle più importanti fotografe italiane, ha dato vita ad un progetto fotografico di altissimo livello che fa riemerge, attraverso la fotografia e la memoria, un mondo perduto, quello dei volti e delle persone che hanno vissuto questi paesi. Un libro complesso, ricco di umanità e di bellezza, dove l’autrice s’interroga sulla natura della fotografia e sui fini del lavoro del fotografo. Un libro che va sulla tradizione di Un paese di Zavattini Strand ma che nello stesso tempo lo rielabora e lo trasforma con grande umanità e poesia, tra perdita e speranza”.