Bastiglia, truffato da finti fisioterapisti: lo avvicinano per strada e gli sfilano la catenina

BASTIGLIA – Una truffa in piena regola è stata messa in scena a Bastiglia nei giorni scorsi. Un uomo, nei pressi di viale Marconi, è stato avvicinato da una coppia italiana, che si è approcciata a lui salutandolo calorosamente. I due si sono presentati come ex fisioterapisti dell’uomo e della moglie, raccontando che si stavano mettendo in proprio con l’apertura di un nuovo studio. Hanno conversato alcuni minuti, dopodiché all’improvviso si sono avvicinati all’uomo e gli hanno toccato le spalle, utilizzando la scusa di una correzione della sua postura. Attraverso questo contatto, come l’uomo ha capito solamente in seguito, sono, però, riusciti a sfilargli la catenina d’oro che aveva al collo. Una volta resosi contro dell’accaduto, l’uomo ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine, che ora sono alla ricerca della coppia di finti fisioterapisti.

