Bomporto, in distribuzione il numero speciale di “Fatti e Persone” dedicato alla Fiera

BOMPORTO – Al ritorno della Fiera di San Martino è dedicata la copertina del nuovo numero di “Fatti &Persone”, quinta uscita dell’anno del giornale comunale di Bomporto, in distribuzione nelle case dei bomportesi.

Tra le pagine della pubblicazione bimestrale, trova ampio spazio l’evento centrale dell’autunno bomportese, con il programma e tutte le novità dell’edizione di quest’anno, poi l’avvicendamento in parrocchia tra don Francesco Bruni e Don Filippo Guaraldi, i cantieri di prossima esecuzione come la mini rotatoria in centro a Solara e l’inizio dei lavori per la ristrutturazione della chiesa di San Michele, l’inizio della stagione teatrale e cinematografica al Teatro comunale di via Verdi.

Nel numero di novembre ci sono anche immagini e resoconti degli eventi più significativi degli ultimi mesi, da “Muriliberi” all’inaugurazione dell’Acetaia comunale, dalla consegna degli attestai ai volontari dei centri vaccinali alle borracce AIMAG donate ai bambini delle primarie. Tanto spazio anche all’attualità, il punto sui lavori in corso, lo spazio riservato ai Gruppi Consiliari e le rubriche “In Consiglio” e “Volontariato in vetrina”.

Il periodico gratuito, in distribuzione in oltre 5mila copie ai cittadini e negli esercizi commerciali di Bomporto, Solara e Sorbara, è già disponibile anche on line, sul sito del Comune di Bomporto, nella sezione “Comunichiamo”.

