Calcio a 5: 2-2 nello scontro diretto tra Pro Patria San Felice e Fossolo 76, Modena Cavezzo Futsal ok in trasferta

Finisce 2-2, al termine di una gara intensa e ricca di emozioni e di occasioni, lo scontro diretto nelle zone alte della classifica del Girone B di Serie B di calcio a 5, tra Pro Patria San Felice e Fossolo 76, valido per la sesta giornata di campionato. Prima della gara odierna, le due squadre condividevano con il Futsal Cesena la prima posizione in classifica: ora la formazione romagnola è rimasta sola in vetta, a quota 18 punti, mentre Pro Patria e Fossolo inseguono a quota 16. La Pro Patria, che vede, così, interrompersi la striscia di 5 vittorie consecutive, inizia subito bene il match: dopo pochi secondi di gioco, azzeccato lo schema Straface-Revert su punizione, che porta El Madi al tiro. Conclusione precisa e 1-0. Il Fossolo, però, non si disunisce nonostante l’immediato svantaggio, ma, anzi, resta in partita e, prima, pareggia con Cavina e, poi, sempre nella prima frazione di gioco, sorpassa con Pittella, che sfrutta un errore di impostazione difensivo dei giallorossi. Nel secondo tempo, servono cinque minuti a Drago per riequilibrare il risultato, poi Kleber salva su libero concesso al sesto fallo giallorosso. La Pro Patria ci prova con Revert, Drago ed El Madi, ma non sfonda il muro bolognese: il 2-2 resiste sino al termine, nonostante tre legni colpiti dai giallorossi.

Nel Girone B di Serie A2, invece, arriva il primo successo esterno in campionato, dopo i tre ottenuti in casa, per Modena Cavezzo Futsal, vittorioso col punteggio di 7-2 sul campo del Porto San Giorgio. Mai realmente in discussione il risultato a favore della formazione modenese, che si porta sul 3-0 grazie alla rete di Ronaldo e alla doppietta di Barbieri. Il Porto San Giorgio accorcia sul 3-1, ma Modena Cavezzo Futsal torna ad allungare con la rete che vale la tripletta a Barbieri e Lari, che firma il 5-1. Dopo il momentaneo 5-2 dei padroni di casa, Pires e Vezzani portano il risultato sul definitivo 7-2 finale. Modena Cavezzo Futsal si trova ora al quarto posto in classifica, a quota 12 punti, insieme al Città di Massa.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 7:

Fenice Venezia Mestre – Città di Massa C5 4-5

Lenzi Automobil Prato – C.U.S. Ancona 4-1

Porto San Giorgio C5 – Modena Cavezzo Futsal 2-7

VIS Gubbio – Buldog Lucrezia 5-3

Sampdoria Futsal – Futsal Villorba 3-0

Sporting Altamarca Futsal – Campello Motors CDM 2-3

Riposa: CS Gisiniti Pistoia

Calcio a 5, Serie A2, classifica:

Campello Motors CDM 19

CS Gisinti Pistoia 18*

Sampdoria Futsal 15

Modena Cavezzo Futsal 12*

Città di Massa C5 12*

VIS Gubbio 10*

Porto San Giorgio C5 8

Sporting Altamarca Futsal 6*

Fenice Venezia Mestre 6

Buldog Lucrezia 6

Lenzi Automobil Prato 5*

Futsal Villorba 3*

C.U.S. Ancona 3

*una partita in meno

Calcio a 5, Serie B, Girone B, risultati giornata 6:

Aposa Bologna – Dolomiti Energia Rovereto 3-3

Pro Patria San Felice – Fossolo 76 Calcio 2-2

Sant’Agata Futsal – Athletic C5 3-2

Russi – Olimpia Regium 4-7

Futsal Cesena – Dozzese 4-0

Lavagna C5 – Futsal Sassuolo 5-2

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 18

Pro Patria San Felice 16

Fossolo 76 Calcio 16

Russi 12

Olimpia Regium 12

Sant’Agata Futsal 10

Dolomiti Energia Rovereto 7

Dozzese 7

Aposa Bologna 4

Lavagna C5 3

Athletic C5 0

Futsal Sassuolo 0

