Calcio a 5: ancora un successo casalingo per Modena Cavezzo Futsal, Pro Patria San Felice a punteggio pieno

Weekend positivo per Modena Cavezzo Futsal e Pro Patria San Felice: nel Girone B di Serie A2, infatti per la formazione gialloblù arriva un’importante successo contro Fenice Venezia Mestre (9-4), mentre la formazione sanfeliciana, nel Girone B di Serie B, replica anche nel derby modenese sul campo del Futsal Sassuolo il 14-2 inflitto la scorsa settimana all’Athletic C5.

Modena Cavezzo Futsal si conferma imbattibile nel proprio palazzetto: per la formazione modenese, infatti, quello contro Fenice Venezia Mestre è il terzo successo in tre partite di campionato giocate in casa (in trasferta sono arrivate, al contrario, due sconfitte). Decidono il match le doppiette di Lari e Aieta e i gol di Liberti, Ronaldo, Guerra, Vezzani e Pires.

Per la Pro Patria San Felice, che con il successo contro il Futsal Sassuolo si conferma prima in classifica a punteggio pieno, invece, aprono immediatamente le marcature Drago e El Madi, poi Aiello dimezza lo svantaggio ma, in seguito, è un monologo giallorosso. Alla fine le reti saranno 14: sugli scudi Mùsta El Madi. autore di un poker (15 le sue reti in campionato sinora) e Federico Torrelli, che firma una tripletta nella ripresa. A segno con due doppiette anche Victor Muraca Butturini e Fabio Drago – che va in doppia cifra fra i marcatori – e Josef Gaglio, José Revert Cortés e Alessio Adduci, quest’ultimo alla prima rete stagionale.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 6:

CS Gisinti Pistoia – Sporting Altamarca Futsal 5-0

Buldog Lucrezia – Porto San Giorgio C5 0-7

C.U.S.Ancona – VIS Gubbio 3-10

Campello Motors CDM – Lenzi Automobil Prato 7-3

Città di Massa C5 – Sampdoria Futsal 0-2

Modena Cavezzo Futsal – Fenice Venezia Mestre 9-4

Riposa: Futsal Villorba

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

CS Gisinti Pistoia 18

Campello Motors CDM 16

Sampdoria Futsal 12

Città di Massa C5 9*

Modena Cavezzo Futsal 9*

Porto San Giorgio C5 8

VIS Gubbio 7*

Sporting Altamarca Futsal 6*

Buldog Lucrezia 6

Fenice Venezia Mestre 6

Futsal Villorba 3*

C.U.S. Ancona 3

Lenzi Automobil Prato 2*

*una partita in meno

Calcio a 5, Serie B, Girone B, risultati giornata 5:

Athletic C5 – Futsal Cesena 2-6

Aposa Bologna – Sant’Agata Futsal 4-5

Dozzese – Lavagna C5 5-4

Futsal Sassuolo – Ppro Patria San Felice 2-14

Dolomiti Energia Rovereto – Russi 4-2

Olimpia Regium – Fossolo 76 Calcio 2-7

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Pro Patria San Felice 15

Fossolo 76 Calcio 15

Futsal Cesena 15

Russi 12

Olimpia Regium 9

Sant’Agata Futsal 7

Dozzese 7

Dolomiti Energia Rovereto 6

Aposa Bologna 3

Athletic C5 0

Lavagna C5 0

Futsal Sassuolo 0

