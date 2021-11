Calcio a 5, in B tutto facile per la Pro Patria San Felice, Modena Cavezzo Futsal cade in A2

Tutto facile, nel Girone B di Serie B di calcio a 5, per la Pro Patria San Felice, che, nel recupero della quarta giornata di campionato, in casa, supera 14-2 l’Athletic C5 e si riporta al primo posto in classifica, a punteggio pieno, insieme a Futsal Cesena, Fossolo 76 Ccalcio e Russi. Pratica chiusa già nel primo tempo, con un parziale di 6-1 (tripletta di Mùsta El Madi, doppietta di Drago e rete di Revert) con i liguri che solo nel finale accorciano su un libero decretato al sesto fallo giallorosso. Stesso copione nella ripresa, con la Pro Patria che ne segna subito quattro: El Madi manda in gol Victor Muraca Butturin prima di farne altri due (cinquina per lui), quindi Josè Revert Cortès costruisce il 10-1 di Federico Torrelli. La seconda rete ligure arriva grazie ad uno sfortunato scontro difensivo giallorosso, quindi Gaglio ristabilisce un +9 che si allarga ulteriormente grazie ad altre due reti di Drago e al sigillo finale di Torrelli.

Nella quinta giornata del Girone B di Serie A2, invece, arriva il secondo ko stagionale per Modena Cavezzo Futsal, che cade 3-0 contro Sampdoria Futsal, che scavalca, così, la formazione modenese, ora quinta in classifica a quota 6 punti. A decidere la gara in favore della formazione ligure, sono state le reti di Vega (doppietta) e Sviercoski.

Calcio a 5, Serie B, Girone B, recupero giornata 4:

Pro Patria San Felice – Athletic C5 14-2

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Pro Patria San Felice 12

Futsal Cesena 12

Fossolo 76 Calcio 12

Russi 12

Olimpia Regium 9

Sant’Agata Futsal 4

Dozzese 4

Aposa Bologna 3

Dolomiti Energia Rovereto 3

Athletic C5 0

Futsal Sassuolo 0

Lavagna C5 0

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, risultati giornata 5:

Fenice Venezia Mestre – Buldog Lucrezia 1-2

Futsal Villorba – Città di Massa C5 6-5

Lenzi Automobil Prato – CS Gisinti Pistoia 2-4

Porto San Giorgio C5 – C.U.S. Ancona 5-4

Sampdoria Futsal – Modena Cavezzo Futsal 3-0

VIS Gubbio – Campello Motors CDM 3-9

Riposa: Sporting Altamarca Futsal

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

CS Gisinti Pistoia 15

Campello Motors CDM 13

Città di Massa C5 9*

Sampdoria Futsal 9

Modena Cavezzo Futsal 6*

Buldog Lucrezia 6

Fenice Venezia Mestre 6

Porto San Giorgio C5 5*

VIS Gubbio 4*

Sporting Altamarca Futsal 3**

C.U.S. Ancona 3

Futsal Villorba 3

Lenzi Automobil Prato 2*

*una partita in meno

**due partite in meno

