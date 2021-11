Calcio a 5, Modena Cavezzo Futsal ospita Fenice Venezia Mestre, derby modenese per la Pro Patria San Felice

Tornano in campo questo pomeriggio, rispettivamente in Serie A2 e in Serie B di calcio a 5, Modena Cavezzo Futsal e Pro Patria San Felice. Modena Cavezzo Futsal, dopo due successi e due sconfitte nelle prime quattro gare di campionato, ospiterà davanti al proprio pubblico, dove finora ha sempre vinto, Fenice Venzia Mestre, a pari punti con la formazione modenese in classifica, a quota 6; derby modenese in trasferta, invece, per la Pro Patria San Felice, ancora a punteggio pieno in vetta alla classifica del Girone B di Serie B, che affronterà un Futsal Sassuolo ancora fermo a 0 punti in classifica dopo quattro giornate.

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, calendario giornata 6 (sabato 13 novembre):

Ore 15:

CS Gisinti Pistoia – Sporting Altamarca Futsal

Ore 16:

Buldog Lucrezia – Porto San Giorgio C5

C.U.S.Ancona – VIS Gubbio

Campello Motors CDM – Lenzi Automobil Prato

Città di Massa C5 – Sampdoria Futsal

Ore 18:

Modena Cavezzo Futsal – Fenice Venezia Mestre

Riposa: Futsal Villorba

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

CS Gisinti Pistoia 15

Campello Motors CDM 13

Città di Massa C5 9*

Sampdoria Futsal 9

Sporting Altamarca Futsal 6*

Modena Cavezzo Futsal 6*

Buldog Lucrezia 6

Fenice Venezia Mestre 6

Porto San Giorgio C5 5

VIS Gubbio 4*

C.U.S. Ancona 3

Futsal Villorba 3

Lenzi Automobil Prato 2*

*una partita in meno

Calcio a 5, Serie B, Girone B, calendario giornata 5 (sabato 13 novembre):

Ore 14.30:

Athletic C5 – Futsal Cesena

Ore 15:

Aposa Bologna – Sant’Agata Futsal

Dozzese – Lavagna C5

Futsal Sassuolo – Ppro Patria San Felice

Ore 17:

Dolomiti Energia Rovereto – Russi

Olimpia Regium – Fossolo 76 Calcio

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Pro Patria San Felice 12

Futsal Cesena 12

Fossolo 76 Calcio 12

Russi 12

Olimpia Regium 9

Sant’Agata Futsal 4

Dozzese 4

Aposa Bologna 3

Dolomiti Energia Rovereto 3

Athletic C5 0

Futsal Sassuolo 0

Lavagna C5 0

