Calcio a 5: prima sconfitta per la Pro Patria San Felice, Modena Cavezzo Futsal-VIS Gubbio 7-5

Nell’ottava giornata del Girone B del campionato di Serie A2 di calcio a 5, terza vittoria consecutiva, dopo quelle ottenute contro Fenice Venezia Mestre e Porto San Giorgio, per Modena Cavezzo Futsal, che davanti al proprio pubblico, sabato 27 novembre, ha superato 7-5 la VIS Gubbio. Mattatore della gara, per la formazione gialloblu, terza in classifica insieme al Città di Massa, Barbieri, autore di una tripletta. In gol anche Lari, Pires, Liberti e Dudu Costa, mentre per la formazione ospite sugli scudi Di Fonzo, autore di una doppietta. A bersaglio anche Lopez, Pascolini e Piovesan.

Nel Girone B di Serie B, invece, dopo cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate di campionato, nel settimo turno arriva la prima sconfitta per la Pro Patria San Felice. Ko netto (6-1) contro l’Olimpia Regium per la formazione giallorossa, che torna dalla trasferta di Rivalta senza punti e vede, così, allontanarsi la vetta della classifica (il Futsal Cesena si porta a +5). Apre le marcature l’ex di giornata, Valtin Halitjaha, con una gran rete dopo 3 minuti, e i giallorossi accusano il colpo. Sì rianimano nella seconda metà della prima frazione, col pari di El Madi e alcune ottime parate del portiere reggiano, ma la ripresa è molto sotto tono. Mazzariol è scatenato, ma gli errori della Pro Patria sono evidenti e il parziale di 5-0 (con un libero e la beffa finale col portiere di movimento) parla chiaro.

Calcio a 5, Serie A2, risultati giornata 8:

Buldog Lucrezia – Lenzi Automobil Prato 3-4

C.U.S. Ancona – Sporting Altamarca Futsal 1-4

Campello Motors CDM – CS Gisinti Pistoia 0-6

Città di Massa C5 – Porto San Giorgio C5 7-1

Futsal Villorba – Fenice Venezia Mestre 1-1

Modena Cavezzo Futsal – VIS Gubbio 7-5

Riposa: Sampdoria Futsal

Calcio a 5, Serie A2, Girone B, classifica:

CS Gisinti Pistoia 21

Campello Motors CDM 19*

Città di Massa C5 15

Modena Cavezzo Futsal 15

Sampdoria Futsal 15

VIS Gubbio 10

Sporting Altamarca Futsal 9

Lenzi Automobil Prato 8

Porto San Giorgio C5 8*

Fenice Venezia Mestre 7*

Buldog Lucrezia 6*

Futsal Villorba 4

C.U.S. Ancona 3*

*una partita in più

Calcio a 5, Serie B, Girone B, risultati giornata 7:

Athletic C5 – Russi 3-4

Dozzese – Aposa Bologna 1-2

Fossolo 76 Calcio – Futsal Cesena 1-8

Futsal Sassuolo – Sant’Agata Futsal 4-9

Dolomiti Energia Rovereto – Lavagna C5 6-0

Olimpia Regium – Pro Patria San Felice 6-1

Calcio a 5, Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 21

Pro Patria San Felice 16

Fossolo 76 Calcio 16

Olimpia Regium 15

Russi 15

Sant’Agata Futsal 13

Dolomiti Energia Rovereto 10

Aposa Bologna 7

Dozzese 7

Lavagna C5 3

Athletic C5 0

