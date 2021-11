Calcio, Eccellenza: vittoria in extremis per la Modenese contro il Campagnola

Nell’anticipo del sabato del Girone A di Eccellenza, vittoria in extremis per la Modenese, che, in casa, batte 2-1 il Campagnola. Iniziano meglio gli ospiti, che al 20’ si portano in vantaggio con Conte, che si procura un calcio di rigore, per un contatto in area con Lusvarghi, e poi lo trasforma spiazzando Iattoni. Al 40’ Serroukh crea il primo pericolo alla porta del Campagnola calciando dai venticinque metri, ma Piccinardi si salva deviando in tuffo. Nella ripresa, la Modenese spinge sull’acceleratore e al 47’ ci prova con Lo Bello, ma la sua conclusione è debole e viene neutralizzata facilmente da Piccinardi. Al 50’ cross basso di Capasso e Serroukh di prima intenzione insacca il pallone in rete. I ragazzi di Fontana, galvanizzati dal pareggio, attaccano alla ricerca dei tre punti. All’85’ Falanelli controlla dentro l’area di rigore e poi lascia partire un tiro che si stampa sulla traversa. Nel recupero, con la partita che sembrava destinata a concludersi in parità, è lo stesso Falanelli protagonista ma questa volta, dalla trequarti, conclude in modo violento e il pallone si infila all’incrocio dei pali. La Modenese, in rimonta, conquista così i tre punti e si rilancia in classifica.

Il tabellino:

Modenese-Campagnola 2-1

Reti: 20’ rig. Conte (C), 50’ Serroukh (M), 92’ Falanelli (M)

Modenese: Iattoni, Lo Bello, Posponi, Alicchi, Lusvarghi (65’ Laino), Saetti Baraldi, Serroukh (85’ Pilia), Malverti (65’ Falanelli), Ouattara (80’ Trotta), Tardini, Capasso. A disposizione: Nicolosi, Andolina, Laino, Annovi, Pilia, Depietri, Riva, Trotta, Falanelli. All. Fontana

Campagnola: Piccinardi, Murasso (67’ Zaccaria), Zicari, Galli, Camara, Minutolo, Conte (52’ Grazioso), Parisi, Bovi (82’ Gargiulo), Nsingi, Silipo. A disposizione: Menozzi, Bettini, Zaccaria, Grazioso, Pivetti, Ligabue, Bottoni, Morselli, Gargiulo. All. Rossi

Ammoniti: Posponi, Serroukh, Lusvarghi, Zicari

