Calcio, Promozione: La Pieve Nonantola a +8 su Cavezzo e Castelnuovo. Bene la V. Camposanto

di Simone Guandalini

Allunga ancora La Pieve Nonantola in testa alla classifica del Girone C di Promozione al termine dell’undicesima giornata di campionato. Grazie alla larga vittoria nello scontro diretto contro il Ganaceto (5-1), già ko la scorsa settimana contro il Cavezzo, gli uomini di mister Barbi si portano a +8 sulla squadra allenata da mister Cantaroni, fermata sullo 0-0 (terzo pareggio nelle ultime quattro partite) dall’Atletico Spm Calcio. La corsa della Pieve sembra inarrestabile, nonostante il vantaggio del Ganaceto al 9′: Mazzini raccoglie la respinta di Ortensi e mette verso il centro per Teggi che, da due passi, insacca. Il pari arriva già al 17′, quando Lupusor viene atterrato in area da Boschetti e Cheli trasforma perfettamente dagli undici metri. Dopo il pareggio, la Pieve trova il vantaggio al 27′: Diallo serve Rizzo al limite dell’area, il quale, con uno splendido tiro a giro, segna il 2-1. Due minuti più tardi tocca a Cheli firmare la doppietta e trovare il gol del 3-1. Nella ripresa, La Pieve dilaga con le reti di Prandi su corner (76′) e Napoletano nel recupero (94′). Nelle altre gare del girone, la Virtus Camposanto supera 4-1 il Casumaro e sale al quarto posto in classifica a quota 17 punti, scavalcando proprio il Ganaceto. La Virtus Camposanto fatica a sbloccare la gara, ma poi si imporne con un poker: il gol del vantaggio arriva al 41′, con un autogol di Frigeri, poi prima dell’intervallo raddoppia bomber Tammaro. Nella ripresa Mensah firma il 3-0, prima che Ruggiano accorci le distanze. Lugli segna, poi, la rete del definitivo 4-1. Prosegue anche dopo il turno di riposo della scorsa settimana, invece, il momento no della Quarantolese che, in casa contro il Castelnuovo, subisce la terza sconfitta consecutiva (1-2): al 10′, passano in vantaggio gli ospiti, con un rigore di Carbone per fallo di Ferrari in mischia. La Quarantolese trova il pareggio sul finire di tempo, quando Bortolazzi lancia Gozzi, che protegge palla e scarica per Cavicchioli, che segna con un preciso diagonale, ma nella ripresa arriva immediato il gol del definitivo 2-1 ospite: al 48′, infatti, Reggiani segna con un preciso tiro a giro sul secondo palo. Alle 18, infine, la Solierese scenderà in campo, in trasferta, contro il Polinago.

Promozione, Girone C, risultati giornata 11:

Sabato 20 novembre:

Fiorano – Centese Calcio 0-1

Domenica 21 novembre:

Cavezzo – Atletico Spm Calcio 0-0

La Pieve Nonantola – Ganaceto 5-1 (9’ Teggi (G), 17’ rig., 29′ Cheli (N), 27’ Rizzo (N), 76’ Prandi (N), 94’ Napoletano (N))

La Pieve Nonantola: Ortensi, Sghedoni, Diallo, Teocoli, Ruopolo, Modica, Tudini, Erihioui (82’ Napoletano), Cheli (84’ Ferrari), Lupusor (75’ Prandi), Rizzo. A disp.: Borghi, Gheduzzi, Natali, Marra, Guerzoni, Serafini. Allenatore: Andrea Barbi

Ganaceto: Bacciocchi, Cesano (74’ Balza), Pastorelli (53’ Anakor), Boschetti, Amadori, Malavasi, Carelli (84’ Bonini), Mazzini V., Caselli (84’ Tomei), Pulga (69’ Cappellini), Teggi. A disp.: Mazzini A., Apparuti, Morici, Graziano. Allenatore: Davide Orlandi

Arbitro: sig. Marco Melloni di Modena. Assistenti: sig. T. Finchi, sig. M. Ferrari

Ammoniti: Modica (L), Cheli (L)

Polinago – Solierese (ore 18)

Quarantolese – Castelnuovo 1-2 (10’ rig. Carbone (C), 45′ Cavicchioli (Q), 47’ Reggiani (C))

Quarantolese: Calanca, Akari, Mari, Bortolazzi, Barbalaco, Pisa, Cavicchioli, Pagano, Gozzi (C) (75’ Marinella), Pedrazzoli, Ferrari (54’ Merighi). A disp.: Pivanti, Brandoli, Gobbi, Brondolin, Bazzani, Cafiero, Merighi, Marinella, Grillenzoni. All. Molinari

Castelnuovo: Toni, Pacilli Ja, Fontanesi, Pacilli Jo (84’ Bellei Ponzi), Vacondio (48’ Oleari), Paduano, Chiappini, Reggiani, Carbone (C), Di Guglielmo, Nadini (69’ Cantaroni). A disp.: Parmeggiani, Corsini, Tedeschi, Oleari, Soli, Bellei Ponzi, Cantaroni, Bursi, Saielli. All. Consoli

Ammoniti: Carbone, Pacilli, Jo

Virtus Camposanto – Casumaro 4-1 (41′ aut. Frigeri (C), 44′ Tammaro (V), 51′ Mensah (V), 58′ Ruggiano (C), 71′ Lugli (V))

Riposa: Persiceto 85

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 27

Cavezzo 19

Castelnuovo 19*

Virtus Camposanto 17*

Ganaceto 16

Polinago 14**

Fiorano 12

Casumaro 11

Quarantolese 11

Atletico Spm Calcio 11

Solierese 9**

Centese Calcio 9

Persiceto 85 5

*una partita in più

**una partita in meno

