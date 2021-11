Calcio, Promozione: sfida di alta classifica tra V. Camposanto e Cavezzo, anticipo Solierese-Persiceto 85

di Simone Guandalini

E’ un vero e proprio big match del Girone C di Promozione, oltre che un derby tra due formazioni della Bassa modenese, la sfida in programma domenica 28 novembre tra Virtus Camposanto e Cavezzo, valida per la dodicesima giornata di campionato. Gli uomini di mister Luppi, infatti, grazie ai tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio) nelle ultime tre giornate, si sono portati al quarto posto, a quota 17 punti in classifica, a sole due lunghezze di distanza dal Cavezzo, secondo insieme al Castelnuovo, ma reduce da tre pareggi nelle ultime quattro gare. La Pieve Nonantola, già a +8 sul secondo posto, proverà ad approfittare dello scontro diretto tra due delle più immediate inseguitrici e del turno di riposo dell’altra, il Castelnuovo, per allungare ulteriormente: sarà attesa sul campo dell’Atletico Spm Calcio, invischiato nelle zone basse della classifica. Zone basse in cui si trovano anche Solierese e Quarantolese: la Solierese, reduce dal buon punto conquistato sul campo del Polinago, ospiterà il Persiceto 85 ultimo in classifica nell’anticipo del sabato (ore 15), mentre la Quarantolese scenderà in campo domenica, in trasferta, contro il Ganaceto quinto.

Promozione, Girone C, calendario giornata 12:

Sabato 27 novembre, ore 15:

Solierese – Persiceto 85

Domenica 28 novembre, ore 14.30:

Atletico Spm Calcio – La Pieve Nonantola

Casumaro – Fiorano

Centese Calcio – Polinago

Ganaceto – Quarantolese

Virtus Camposanto – Cavezzo

Riposa: Castelnuovo

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 27

Cavezzo 19

Castelnuovo 19*

Virtus Camposanto 17*

Ganaceto 16

Polinago 15*

Fiorano 12

Casumaro 11

Quarantolese 11

Atletico Spm Calcio 11

Solierese 10*

Centese Calcio 9

Persiceto 85 5

*una partita in più

