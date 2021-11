Calcio, Terza Categoria: Medolla e Limidi continuano a vincere, ko per Concordia e Robur La Pieve

di Simone Guandalini

Continua anche nell’undicesima giornata del campionato di Terza Categoria (Girone B Modena), il momento positivo di Medolla e Limidi, che superano senza troppe difficoltà Nuova Aurora e Old Invicta, col punteggio rispettivamente di 5-0 (tripletta di Bugneac e gol di Salvioli e Tomasini) e 2-0 (reti di Pucillo e Marino). Le due formazioni, seconda e terza in classifica dietro alla capolista Virtus Mandrio, saranno impegnate mercoledì 24 novembre nel recupero delle gare contro Robur La Pieve e Cortilese, valide per il decimo turno di campionato. Nelle altre gare del Girone, pesante sconfitta interna per il Concordia (3-5) contro la stessa Cortilese, in vantaggio 4-0 già nel primo tempo. Per il Concordia, a segno nella ripresa Benatti, Muratori e Fattori. Ko, infine, anche la Robur La Pieve, sconfitta 4-2 sul campo della Gino Nasi: a segno per gli ospiti Gargano e Baldini. Turno di riposo per la Novese.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 11:

Limidi – Old Invicta 2-0

Concordia – Cortilese 3-5

Gino Nasi – Robur La Pieve 4-2

Medolla – Nuova Aurora 5-0

Reno Centese – Circolo Rinascita 1-0

Virtus Mandrio – Polisportiva Cognentese 3-1

Riposa: Novese

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 28

Medolla 27

Centro Polivalente Limidi 22*

Circolo Rinascita 21

Gino Nasi 15

Reno Centese 15

Cortilese 15

Nuova Aurora 12

Robur La Pieve 8*

Polisportiva Cognentese 8

Novese 7

Concordia Calcio 6

Old Invicta 3

*una partita in meno

Foto di copertina: pagina Instagram A.C. Medolla

