Calcio, Terza Categoria: Medolla sul campo della Robur La Pieve, Limidi in casa della Cortilese

Tornano in campo domenica 14 novembre, alle ore 14.30, le squadre impegnate nel campionato di Terza Categoria, Girone B (Modena), per la decima giornata di campionato. Nelle zone alte della classifica, impegni in trasferta per Medolla e Limidi. Il Medolla, primo in classifica e reduce dall’importante vittoria nello scontro diretto contro il Circolo Rinascita, sarà impegnato sul campo della Robur La Pieve, che viene dal pareggio 3-3, in trasferta, contro il Reno Centese. Il Limidi, invece, farà visita alla Cortilese, quinta a quota 12 punti, insieme al Nuova Aurora. Impegno casalingo ostico, poi, per la Novese, che ospiterà la Virtus Mandrio, seconda in classifica e a caccia del sorpasso sul Medolla. Turno di riposo, infine, per il Concordia.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 10 (domenica 14 novembre, ore 14.30):

Circolo Rinascita – Nuova Aurora

Cortilese – Centro Polivalente Limidi

Novese – Virtus Mandrio

Old Invicta – Reno Centese

Polisportiva Cognentese – Gino Nasi

Robur La Pieve – Medolla

Riposa: Concordia

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 24*

Virtus Mandrio 22

Centro Polivalente Limidi 19

Circolo Rinascita 18

Nuova Aurora 12

Cortilese 12*

Reno Centese 9

Gino Nasi 9

Robur La Pieve 8

Polisportiva Cognentese 8

Novese 7*

Concordia Calcio 6*

Old Invicta 3

*una partita in più

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017