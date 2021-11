Ciclabili Mirandola, Azzolini (Pd): “Lega dice no a collegamento con le frazioni”

MIRANDOLA – Il segretario Pd di Mirandola, Marco Azzolini, attraverso una nota stampa, attacca la Giunta Greco sul tema ciclabili:

“Dopo l’ospedale, anche le frazioni sono lasciate al loro destino da questa giunta. È successo in pochi giorni, in due consigli comunali che hanno dimostrato tutta l’incapacità dell’Amministrazione monocolore leghista. La Lega ha bocciato la mozione presentata dal Partito democratico in cui si impegnava la Giunta a costruire la rete delle ciclabili che potrebbe collegare tutte le frazioni alla Ciclovia del Sole e quindi al centro di Mirandola.

Lo stesso documento è stato invece votato favorevolmente da tutte le altre forze, compresa Fratelli d’Italia che ci risulta essere (ancora) in maggioranza e che per l’ennesima volta ha votato in modo diverso rispetto agli alleati della Lega. Ci avevano già promesso in passato che nessuna iniziativa promossa dal Partito democratico sarebbe stata presa in considerazione e lo hanno fatto ancora: questa è la loro idea del confronto e della democrazia. La proposta aveva l’intento di avvicinare le frazioni al centro di Mirandola e promuovere il cicloturismo e la mobilità dolce nelle Valli e nelle frazioni. A loro evidentemente non interessa il futuro delle frazioni o forse pensano che i loro abitanti siano meno mirandolesi degli altri. A noi invece interessano e quindi continueremo le nostre iniziative, per ricompattare il territorio comunale, per avvicinare queste comunità al capoluogo e per promuovere le frazioni e le Valli”.