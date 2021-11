Circola contromano alla guida di un motocarro, ritiro della patente e sequestro del veicolo per un 51enne

CAMPOGALLIANO – Questa mattina i Carabinieri di Campogalliano sono intervenuti lungo via San Martino, a Campogalliano, dove era stato segnalato un motocarro che circolava pericolosamente contromano. I Carabinieri hanno intercettato il veicolo in sicurezza e bloccato il traffico, per impedire che il motocarro giungesse nel centro abitato di Campogalliano. All’uomo alla guida, un 51enne del luogo, è stata ritirata patente: sequestrato, inoltre, il veicolo. Sul posto è intervenuto il 118 per le cure del caso. Nessuno è rimasto ferito.

