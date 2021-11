Covid, nel modenese piano di espansione della rete ospedaliera per il ricovero dei pazienti positivi

Alla luce dell’andamento epidemiologico delle ultime settimane, di concerto tra le tre aziende sanitarie provinciali è stato predisposto un piano di espansione progressiva della rete Covid, in supporto agli ospedali hub che rimangono quelli dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Il primo step prevede l’attivazione di 8-10 posti letto di ricovero ordinario in Medicina d’Urgenza all’Ospedale Ramazzini di Carpi, che potranno essere utilizzati a fronte di un ulteriore aumento dei ricoveri.

L’Ausl raccomanda a tutti i cittadini il rispetto delle misure previste dai Dpcm, non solo l’uso della mascherina ma la massima attenzione a una corretta igiene delle mani, sia all’ingresso di strutture sanitarie che di locali e attività commerciali e soprattutto al momento del rientro nella propria abitazione. L’Azienda Usl di Modena ricorda inoltre che anche il distanziamento, rispettato sia all’interno che all’esterno in occasione di situazioni particolarmente affollate, contribuisce notevolmente a ridurre il rischio di trasmissione delle infezioni.

Si tratta di misure fondamentali, che non possono mai essere date per scontate, per aumentare il livello di protezione di sé stessi e degli altri non solo dal covid ma anche da altre infezioni che purtroppo sono in aumento, come dimostra la circolazione del virus dell’influenza e, soprattutto nei bambini, di virus gastrointestinali e bronchioliti contro le quali al momento non esiste un vaccino. Tali comportamenti diventano dunque l’unica via possibile per tutelare le persone più fragili.

