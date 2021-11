Diocesi di Carpi: nominati nuovi moderatori a Mirandola, Concordia e San Possidonio

MIRANDOLA- Nell’ambito di un processo di revisione dell’organizzazione territoriale della Diocesi, il vescovo Erio Castellucci ha provveduto ad apportare un cambiamento nella composizione delle Zone Pastorali e alle nomine dei nuovi moderatori, che si sono rese necessarie a seguito dei trasferimenti dei parroci avvenuti nelle scorse settimane.

Per quanto riguarda le Zone Pastorali viene soppressa l’Ottava Zona Pastorale e le parrocchie di Quarantoli, Gavello, San Martino Spino e Tramuschio confluiranno nella Sesta Zona che comprenderà così tutte le comunità parrocchiali di Mirandola e frazioni. Il moderatore della nuova Sesta Zona Pastorale è stato nominato don Fabio Barbieri, parroco di Santa Maria Maggiore di Mirandola. La composizione delle altre sei Zone Pastorali resta invariata

Sono stati nominati nuovi moderatori: don Mauro Pancera per la Terza Zona Pastorale (San Bernardino Realino, Limidi, Cortile e San Martino Secchia); don Carlo Bellini per la Quarta Zona Pastorale (San Giuseppe A., Fossoli, Budrione, Migliarina, Sant’Agata Cibeno, San Marino); don Andrea Kielbasa per la Settima Zona Pastorale (Concordia, Santa Caterina, San Giovanni, Fossa, Vallalta, San Possidonio). Per tutte le altre Zone Pastorali nessun cambiamento sono confermati i moderatori: Don Massimo Dotti (Prima Zona); Don Antonio Dotti (Seconda Zona); Don Ivano Zanoni (Quinta Zona)

Vicari e collaboratori parrocchiali

Il vescovo Erio Castellucci ha provveduto alla nomina di don Francois Tsiarosoa, vicario parrocchiale in San Giuseppe Artigiano; di don Jiju Norbert Kochu Kariyl, collaboratore parrocchiale in San Bernardino Realino e di don Basile Papy Nula Bitangalo, collaboratore parrocchiale in San Giuseppe Artigiano.

Ingresso Parroco di Rovereto

E’ stato fissato per sabato 4 dicembre alle ore 18.30 l’ingresso e la presa di possesso della parrocchia di Rovereto da parte del nuovo parroco don Alex Sessayya.