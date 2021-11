Finale Emilia, nuova casetta per il libri alla scuola “Rodari”

FINALE EMILIA – Una nuova “casetta”, dedicata allo scambio gratuito di libri, verrà inaugurata oggi, venerdì 26 novembre, alle ore 16, nel piazzale della Scuola statale dell’Infanzia Rodari di Finale Emilia, in via Botticelli 2. La nuova casetta viene donata dagli amici in ricordo di Silvio Masi, recentemente scomparso. Saranno presenti gli Zuccherosi con zucchero filato per tutti i bambini. Sono invitati bambini, genitori e chiunque sia affezionato al mondo dei libri.

