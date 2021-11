Giovedì Gastronomici, oltre 1.500 presenze nei locali di Modena e Provincia

Oltre 1500 presenze nei locali di Modena e provincia per i Giovedì Gastronomici. Presenze in aumento rispetto agli anni scorsi per la rassegna, ideata e promossa da Fiepet (Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici) Confesercenti Modena, che celebra le eccellenze enogastronomiche nei ristoranti di Modena e Provincia. L’iniziativa, giunta alla quindicesima edizione, tornerà la prossima primavera. Durante l’iniziativa, che si è svolta tutti i giovedì dal 21 ottobre fino al 25 novembre scorso, i 20 ristoranti aderenti hanno proposto menù creati appositamente per l’occasione, che hanno saputo valorizzare e riproporre in chiave moderna e originale, la tradizione culinaria modenese.

I dati

Con una media di 270 clienti per ogni giovedì e oltre 1500 presenze complessive, l’iniziativa che promuove le eccellenze enogastronomiche del territorio, si consolida come una delle più apprezzate dai modenesi. Raggiunte molte persone anche attraverso i social network, ben oltre 450.000 contatti raggiunti sui social dei Giovedì Gastronomici in 6 settimane con oltre 20.000 interazioni da parte degli utenti. Le pagine Instagram dei Giovedì Gastronomici e quella nuovissima di Confesercenti Modena hanno superato i 40.000 account raggiunti in poco più di un mese e oltre 15.000 persone che hanno apprezzato le oltre 200 stories e videoclip che raccontavano i volti e i menu dei 20 ristoranti.

Un particolare ringraziamento va ai principali Consorzi di tutela dei prodotti tipici del territorio modenese (Consorzio di tutela dell’Aceto Balsamico di Modena D.O.P., il Consorzio del Parmigiano Reggiano, dello Zampone e Cotechino di Modena I.G.P., del Prosciutto di Modena e del Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi). La loro presenza alla rassegna enogastronomica conferisce ulteriore garanzia di qualità dei prodotti alla base dei piatti proposti. L’iniziativa ha, inoltre, ricevuto il patrocinio della Provincia e del Comune di Modena, oltre che della Camera di Commercio.

