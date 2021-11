Medolla, domenica 14 novembre Raduno Bersaglieri dedicato al Milite Ignoto

MEDOLLA – È dedicato al Milite Ignoto, il Raduno Bersaglieri che si terrà a Medolla domenica 14 novembre, e al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Organizzata dall’Associazione Nazionale Bersaglieri, in collaborazione con il Comune di Medolla, la giornata comincerà alle ore 9.30, con il ritrovo in piazza Missere, per poi proseguire alle 10 con la sfilata per le vie del paese, che si concluderà con gli Onori e la Rassegna in piazza del Popolo, prima della scopertura della lapide ai caduti della Prima Guerra Mondiale, ristrutturata a cura dell’amministrazione comunale.

Ci si sposterà poi al Monumento ai Caduti, dove avranno luogo i discorsi delle autorità e dove verrà scoperta la targa alla cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, donata dall’Associazione Nazionale Bersaglieri di Modena. Alle 11.30 verrà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, prima del Pranzo Cremisi presso il campo sportivo. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, i Bersaglieri incontreranno i ragazzi delle scuole per raccontare loro la storia del Milite Ignoto, nel teatro intitolato a Webben Facchini, bersagliere e partigiano. A seguire, dalle 15.30, il concerto della Fanfara Bersaglieri di Modena. Per tutta la durata della manifestazione sarà visitabile in teatro la mostra dell’Associazione nazionale Bersaglieri, a ricordare i 100 anni Della Costituzione in Federazione Nazionale Bersaglieri delle Società Bersaglieri in Congedo di varie città Italiane.

