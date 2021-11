Mirandola, code al drive through per i tamponi agli studenti: disagi alla circolazione in via Mazzone

MIRANDOLA – Il Comune di Mirandola segnala una situazione di viabilità critica lungo via Mazzone, in corrispondenza dell’area drive through, dove si effettuano i tamponi. L’apertura ai test molecolari agli alunni delle scuole unitamente alla presenza di pochi operatori sanitari addetti (gli stessi presenti normalmente) presso il centro test per il Covid sta comportando disagi alla circolazione con lunghi incolonnamenti sulle strade della zona. La Polizia Locale del presidio di Mirandola è sul posto da questa mattina, per cercare di ridurre il disagio agli automobilisti in coda e garantire la circolazione veicolare. L’Amministrazione comunale mirandolese invita pertanto quanti intenzionati a percorrere le strade della zona in questione, a scegliere percorsi alternativi.

