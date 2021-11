Mirandola, incidente tra via Borghetto e via dei Fabbri

MIRANDOLA – Un incidente si è verificato questa mattina, a Mirandola, tra via Borghetto e via dei Fabbri, poco prima delle ore 9. A darne notizia è stata l’Amministrazione comunale mirandolese, che, attraverso la propria pagina Facebook, invita i cittadini che devono transitare in quella zona a prestare attenzione. Al momento, non è ancora chiara la dinamica dei fatti, seguiranno aggiornamenti.

