Mirandola, tiene il cane chiuso in garage per un giorno: a processo un 45enne

MIRANDOLA – Gli era stato affidato il cane da un conoscente, ma lui, per motivi di lavoro, ha dovuto assentarsi da casa per un giorno, così avrebbe deciso di chiudere l’animale in garage per l’intera durata della sua assenza, lasciandogli, comunque, a disposizione acqua e cibo. Per questa ragione, un 45enne di Mirandola è finito a processo per maltrattamenti ai danni di animali. I fatti sono avvenuti nel 2019: ad allertare le forze dell’ordine erano stati i vicini dell’uomo, dopo aver sentito i guaiti del cane, un Dogo Argentino, chiuso in garage. Il 45enne si è dichiarato innocente nella prima udienza del processo.

