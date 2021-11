Mirandola, vandalizzata la panchina rossa: sarà riparata e ricollocata in piazza Costituente

MIRANDOLA – Nei giorni scorsi, la panchina rossa, posta in piazza Costituente, a Mirandola, simbolo dell’opposizione alla violenza sulle donne, è stata oggetto di atti vandalici.

“Un gesto deplorevole ed inqualificabile – commenta l’Amministrazione comunale di Mirandola, esprimendo la propria ferma condanna – considerato che denota dispregio per quanto la panchina rappresenta, oltre che l’assenza di rispetto per un bene pubblico. La panchina – prosegue l’Amministrazione comunale – era già stata attenzionata prima degli atti vandalici per il recupero delle parti ammalorate, dato il deterioramento della vernice. Ora, l’Amministrazione comunale ha provveduto a farla rimuovere temporaneamente per poterla riparare a seguito dei vandalismi arrecategli. La panchina sarà ricollocata nella sua posizione in piazza il prima possibile, una volta sistemata e riverniciata completamente”.