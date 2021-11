Nazionale per Carpi, tampona un’auto e se ne va lasciando nome e numero di telefono falsi

LESIGNANA – Ha innescato un tamponamento che ha visto coinvolte altre due vetture, poi, con la scusa di avere fretta, avrebbe lasciato nome e numero di telefono rivelatisi falsi e se ne sarebbe andato. E’ quanto sarebbe accaduto lo scorso lunedì 22 novembre, sulla Nazionale per Carpi, poco prima del semaforo di Lesignana, in direzione Soliera, intorno alle ore 18, nell’ora di punta del traffico per il rientro a casa dai luoghi di lavoro.

Un automobilista, fermo alla coda creatasi in corrispondenza del semaforo, sarebbe stato tamponato e, a sua volta, avrebbe di conseguenza tamponato l’auto davanti alla sua. Una volta accostata l’auto, però, l’autore del primo tamponamento avrebbe appunto affermato di avere fretta e, una volta lasciato nome e numero di telefono, avrebbe abbandonato il luogo dell’incidente. Solo più tardi, una volta chiamato il numero lasciato dall’automobilista, l’uomo che ha subito il tamponamento si sarebbe reso conto che al telefono rispondeva una persona che nulla aveva a che fare con l’accaduto. Ora, l’unica possibilità per l’automobilista danneggiato potrebbe essere quella di fare affidamento sulle eventuali telecamere presenti in zona, che potrebbero avere registrato l’accaduto.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017