Ospedale Mirandola, Barcaiuolo (FdI): “Pronto Soccorso non deve chiudere”

MIRANDOLA – “La Regione deve adoperarsi per risolvere i problemi di carenza di organico medico e infermieristico al fine di scongiurare la chiusura del Pronto Soccorso di Mirandola, in provincia di Modena. È un dovere della nostra istituzione, perché avere un Pronto Soccorso aperto è un diritto dei cittadini, un bacino di pazienti da 100mila abitanti, e sarebbe difficoltoso raggiungere il Pronto Soccorso di Carpi, ovvero quello più vicino, perché abbiamo strade del secolo scorso, difficili da utilizzare specie in inverno e per le persone anziane. Anche in Lombardia sono preoccupati per il rischio di chiusura del Pronto soccorso, tanto che l’allarme per la chiusura di quello di Mirandola non è stato lanciato dalla Gazzetta di Modena, ma dalla Gazzetta di Mantova”.