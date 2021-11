Perde il controllo dell’auto e esce di strada: grave 66enne di Soliera

SOLIERA- Gravi conseguenze per un 66enne di Soliera a seguito di un incidente stradale, nella tarda serata di martedì 16 novembre, in zona Fazzano: frazione di Correggio.

L’uomo stava percorrendo la tangenziale in direzione Carpi quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua automobile- un’Alfa 156- impattando contro la segnaletica stradale.

Il 66enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Reggio Emilia in codice rosso: ha riportato traumi molto gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Reggio Emilia per la messa in sicurezza del mezzo.

