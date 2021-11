Ristretta la carreggiata del ponte Scortichino-Finale: si passa uno per volta

Ristretta la carreggiata del ponte Scortichino-Finale: si passa uno per volta. A seguito di ordinanza emessa dalla provincia di Modena, il transito sul ponte sul Canale Diversivo di Scortichino è stato vietato ai veicoli di massa superiore a 26 tonnellate.

La carreggiata del ponte (collegamento fra i territori di Bondeno e Finale Emilia) verrà ristretta, cosicché possa transitare un solo veicolo per volta. Un semaforo provvisorio sarà posto a regolamentare il traffico nelle due direzioni. La misura precauzionale è entrata in vigore a partire venerdì 12 novembre.

Il transito è quindi consentito soltanto per i veicoli che, a pieno carico, non superano le 26 tonnellate. A disporlo l’ordinanza emanata dalla provincia di Modena, la quale ha stabilito la riduzione della portata del ponte. La nuova regolamentazione del traffico sarà attiva fino al completamento dei lavori sul suddetto ponte, già previsti dalla provincia di Modena e dal comune di Bondeno.

I preavvisi per i veicoli che superano le 26 tonnellate sono collocati presso la rotonda di Finale Emilia all’incrocio tra la tangenziale e la sp10 in direzione Scortichino, presso i due ponti di Bondeno capoluogo (Ponte della Rana e Ponte Mons. Vincenzi di Borgo Scala), e a Scortichino prima dell’ingresso in viale Passardi.

Intanto sono stati stanziati 80mila euro per la riqualificazione del ponte di Scortichino: la spesa è condivisa tra il territorio modenese e quello ferrarrese.

