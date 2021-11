Venerdì 12 novembre Soliera e Bomporto ricordano i caduti di Nassiriya

BOMPORTO, SOLIERA – Venerdì 12 novembre, a Bomporto e a Soliera, è in programma l’omaggio della comunità ai caduti di Nassiriya, nel 18° anniversario del tragico evento. Furono 19 le vittime italiane nell’attentato del 12 novembre 2003: 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito e 2 civili italiani, fra cui il regista Stefano Rolla che stava realizzando un documentario. In quel tragico evento persero la vita anche 9 iracheni.

A Bomporto, alle 10, il sindaco Angelo Giovannini si recherà presso il monumento dedicato alle vittime della strage, situato nella omonima via, per deporre un corona floreale in ricordo dei caduti a nome dell’Amministrazione comunale. Nella cerimonia civile, che vedrà la presenza delle autorità locali civili, militari, religiose e dei gonfaloni delle associazioni ANPI e ANC, verrà reso il giusto omaggio alle vittime dell’attentato di Nassiriya, città irachena dove persero la vita 19 persone tra militari e civili, a seguito di un attacco alla base italiana dei Carabinieri. Tutta la cittadinanza è invitata.

A Soliera, invece, alle ore 9, la cerimonia si terrà nella via intitolata ai caduti in quell’attentato, nei pressi del monumento di fronte alla palestra “I Cento Passi”, a fianco della scuola elementare Garibaldi. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Roberto Solomita e i comandanti delle Compagnie dei Carabinieri di Carpi e di Soliera: il capitano Alessandro Iacovelli e il luogotenente Vincenzo Gualtieri.

“È importante perseverare nel rendere il doveroso omaggio a chi ha perso la vita in quell’attentato”, spiega il sindaco Solomita. “Sarà anche un’occasione per rinnovare il sostegno e la gratitudine a tutti coloro che, anche a rischio della vita, operano nelle aree di crisi, in tante travagliate regioni del mondo”.

