Tenta di rubare una bicicletta nel deposito di una azienda, arrestato

MODENA – La Polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano di 37 anni, residente in provincia di Modena, per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. Nel primo pomeriggio del 10 novembre scorso, personale addetto alla vigilanza di una azienda in zona Crocetta, ha richiesto l’intervento della Volante, tramite linea di emergenza 112NUE, in quanto aveva appena sorpreso due uomini, introdottisi furtivamente, mentre armeggiavano attorno ad una city bike all’interno del deposito biciclette, il cui accesso è consentito ai soli dipendenti. Con una tronchese avevano già tagliato la catena che assicurava il velocipede ad una rastrelliera.

Sul posto gli agenti apprendevano che il complice era riuscito a darsi alla fuga, mentre il 37enne, vistosi scoperto, per riuscire a scappare, aveva tentato di colpire gli addetti alla vigilanza della struttura con la tronchese; tale gesto innescava una breve colluttazione, al termine della quale lo stesso personale di vigilanza riusciva a sottrargli la tenaglia.

La tronchese utilizzata per perpetrare il reato è stata sottoposta a sequestro dalla Volante. Lo stesso aveva al seguito anche una pistola giocattolo a salve senza tappino rosso, rinvenuta a terra dagli agenti.

Il 37enne risulta gravato da precedenti penali e di Polizia per reati specifici. La sua posizione è stata sottoposta al vaglio della Divisione Anticrimine, poiché lo stesso è già gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS.

