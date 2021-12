Bomporto, “Sabèt in dialet”: il 4 dicembre un nuovo spettacolo

BOMPORTO- Sabato 4 dicembre torna la rassegna dialettale “Sàbet in dialèt”, al Teatro comunale di Bomporto, con uno spettacolo dedicato alla famiglia. “In famàja” è infatti il titolo della commedia portata sul palco alle 20.45 dalla compagnia “Gloria Pezzoli” di Bologna.

Quante cose si possono fare in famiglia? Festeggiare un anniversario, invitare a pranzo una zia smemorata che non vediamo da anni, ritrovarsi a bere un tè per fare due chiacchere. L’esilarante rappresentazione è interpretata da Gloria Pezzoli (che ha curato anche il testo e la regia), Daniela Zanni, Virginia Veratti, Matteo Martinelli, Bruno Medini e Samuele Vitale.

La rassegna è promossa dal Comune di Bomporto, in collaborazione con l’associazione teatrale Piccole Luci Onlus.

In ottemperanza alle normative vigenti, l’ingresso in sala sarà consentito solo ai possessori del Green Pass.